Juami Tiongson, Terrafirma lalasingin ulit mga Beermen

4:30 pm – SMB vs Terrafirma

7:30 pm – TNT vs Rain or Shine

WALA sa pamilyar na teritoryo ang Terrafirma, sa ilalim ni coach Johnedel Cardel ay nasa quarterfinals sa unang pagkakataon.

Sumagasa pa ng panalo sa playoffs ang Dyip, biniktima ang bigating San Miguel 106-95 para isagad ang twice-to-beat ng top seeded Beermen.

Puwede pang mag-gatecrash sa semis ng PBA Philippine Cup ang No. 8 Terrafirma kapag nasilat muli ang SMB sa first game ngayong Miyerkoles sa Ninoy Aquino Stadium.

“We got nothing to lose and everything to gain,” ani Juami Tiongson, tumipa ng 29 points kontra Beer.

Sa performance sa dalawang do-or-die games – kasama ang 30-point explosion noong May 8 nang sipain ang NorthPort 104-96 sa playoff for eighth – ay si Tiongson ang itinanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (May 8-12).

Kontra SMB, nag-deliver sa Dyip kahit sino’ng hugutin ni coach Johnedel Cardel kina Stephen Holt, Isaac Go (6 for 11 sa 3s), Javi Gomez de Liano, Kemark Carino, Aldrech Ramos at Eric Camson.

Hindi kataka-taka na kahit laban sa mga tulad nina June Mar Fajardo, CJ Perez, Jericho Cruz, Marcio Lassiter, Terrence Romeo at Don Trollano ay marami nang fans ang sumasakay sa dehadong Dyip.

Naka-21 points, 16 rebounds si Fajardo pero napigil sa 9 for 29 shooting sa 3s ang Beermen.

“Ni-review namin depensaaban sa kanila. lnuna namin depensa sa mga shooters,” ani Cardel. “Siyempre ‘yung Fajardo hindi namin mapipigilan ‘yun, eh. Gumawa ng 21 ‘yung Fajardo pero nakuha namin kasi na-shut down namin mga shooters nila.” (Vladi Eduarte)