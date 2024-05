JK Labajo, Moira dela Torre sini-ship na maging magdyowa

Maraming netizens ang sini-ship sina Moira at JK Labajo matapos mapanood nang live ang dalawa na gumagawa ng isang kanta tungkol sa procrastination o pagpapaliban nitong Martes ng tanghali.

Ginamit ni Moira ang Instagram live niya habang nagba-bonding at nagdya-jamming sila ni JK sa isang recording studio.

At doon nga naisip ng dalawa ng gumawa ng kanta habang naka-live sa IG.

Si Juan Karlos ang nakaisip ng salitang ‘procrastination’. Noong una ay hindi pa nila alam ang tagalog translation ng salitang ‘procrastination’ kaya nagpatulong at nagtanong pa sa IG live audience ang dalawang singer-composer.

Sa live viewers na nila nalaman na ‘pagpapaliban’ ang tamang Tagalog translation ng nasabing word.

At ito na nga ang ginamit nilang tema sa ginawa nilang kanta together.

Bukod sa hinahangaan ng netizens ang bilis at galing nilang mag-isip, bongga rin mag-play of words ang dalawa para makabuo ng lyrics.

Bilib na bilib din ang viewers sa husay nilang gumawa ng melody na tinutugtog ni JK sa kanyang hawak na gitara.

Kahit hina-hum pa lang nila ‘yung tono ng collab song ay marami nang netizens ang na in-love agad dito. Sure fire hit daw ito sa mga streaming platforms ‘pag nai-record na nila ito.

Pero marami ring viewers ang iba ang nakikita sa bonding na ito nina Moira at JK.

Kinikilig sila. Iba raw ang eye to eye contact at mga hawakan sa isa’t isa ng dalawa, ha!

Komento ng netizens sa IG live ni Moira:

“The way JK look at Moira, nakakakilig!”

“Parang iba nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Bagay sila. Imperness!”

“Nagsama ang dalawang mapanakit! Grabe manakit ang mga songs nila, Si Ere at Eme magkasama. Baka kayo talaga sa isa’t isa!”

“Sana kayo na lang dalawa. Bagay kayo Moira at JK.”

Kaloka na sini-ship sina JK, Moira na maging magdyowa, ha!

Samantala, sa galing mag-isip on-the-spot ng lyrics at melody nina Moi at JK, hinala ng ilang netizens ay may ginawa na silang song about ‘pagpapaliban’ at kiyeme na lang daw ‘yung ginawa nila sa IG live.

“Feeling ko may song na eh, ha ha ha.”

Kaloka talaga ang netizens, ha, lagi silang may hanash. Anyway, kung talagang tapos na nga ang kanta nina JK at Moira o totoo ‘yung on-the-spot nilang pagko-compose ay maganda ang song na nagawa nila at deserve nitong mai-record at mapakinggan ng milyon-milyong OPM fans.

Bongga!