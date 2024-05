Jayson Tatum, Celtics kumakaway sa East Finals

SA harap ni LeBron James, umiskor ng 33 si Jayson Tatum at naligtasan ng Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers 109-102 sa Game 4 ng kanilang Eastern Conference semis nitong Lunes (Martes sa Pilipinas).

Nag-ambag ng 27 si Jaylen Brown sa Celtics, abante na 3-1 at puwede nang tapusin ang series sa Game 5 sa Huwebes (araw sa Manila) na babalik sa TD Garden sa Boston.

Kung may Game 6, babalik sa Cleveland sa Sabado.

May sahog pang 11 rebounds, 5 assists si Tatum, umayuda ng 16 markers si Jrue Holiday.

Kasama sa audience si LeBron, nasa courtside ng dati niyang arena na Rocket Mortgage FieldHouse. Maagang nagbakasyon si James, exit agad ang Lakers sa first round sa West nang sipain sa limang laro ng defending champion Denver Nuggets.

Kinailangan pang pumukpok sa dulo ang top seeded Boston kahit kulang sa tao ang Cavs. Naka-civilian sa bench ang top-two players nilang sina Donovan Mitchell (calf) at Jarrett Allen (ribs).

“It took us a little while to get going, and stop ball watching and play some basketball,” wika ni Brown.

Binalikat ng 30 ni Darius Garland ang Cleveland, may tig-19 sina Evan Mobley at Caris LeVert. Umangal si Garland sa pitong free throws lang ng Cavs kumpara sa 24 ng Celtics.

Umalagwa ng 15-point lead ang Boston sa jumper ni Brown pero sinindihan ng back-to-back 3s nina Garland at Dean Wade ang 10-2 run ng Cavs. Iwan lang ang Cleveland 102-97 nang magbaon ng 3 si Brown matapos makipagsalpukan kay game official Tyler Ford 68 seconds na lang. (Vladi Eduarte)