Janeth Tulang, Lady Pirates pursigido makarating sa finals

Second stepladder semis ngayon:

(FilOil EcoOil Centre/San Juan)

2:00pm – Letran (#2) vs Lyceum (#3)

MULING kakapitan ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates ang opensa ni Janeth “Jaja” Tulang upang maipagpatuloy ang asam na umusad sa Finals pagharap nila sa No. 2 seed Letran Lady Knights sa pangalawang stepladder semifinals ng NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na lalaruin sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City ngayong Miyerkoles.

Magsisimula ang paluan ng bola sa alas-2 ng hapon kung saan wala nang bukas para sa magkapit-bahay sa Intramuros na Lyceum at Letran.

Tumikada si Tulang ng 23 points mula sa 16 attacks, limang blocks at dalawang service aces kasama ang 11 excellent digs at walong excellent receptions para itaguyod sa panalo ang Lyceum kontra Arellano University (AU) Lady Chiefs, 25-17, 24-26, 25-20, 25-19 sa unang stepladder semis match kamakailan.

Nahirang na Best Player of the Game, inaasahang makakahingi ng saklolo si Tulang kina Johna Denise Dolorito, Bio Heart at Joan Doguna na nag-ambag ng 17, 8 at 7 markers, ayon sa pagkakahilera para sa Lady Pirates.

Kung sino ang mananalo sa pagitan ng Lady Pirates at Lady Knights ay makakaharap sa best-of-three Finals ang two-time defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers.

Diretso sa championship round ang Taft-based squad Lady Blazers matapos nitong walisin ang nine-game elimination round.

Ipaparada naman ng Lady Knights ang kanilang pambato na sina Gia Marcel Maquilang, Nizelle Martin at Angelique Ledesma para iharap sa mga tigasing spikers ng Lyceum. (Elech Dawa)