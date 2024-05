Janella Salvador, Elisse Joson ‘guilty’ sa pang-iiwan sa mga anak

Ang daming bumilib sa kuwento nina Janella Salvador at Elisse Joson, tungkol sa pagiging mga first time mommy nila.

Ayon kay Janella, nakakaramdam siya ng ‘mom guilt’ tuwing naiiwan niya noon ang anak na si Jude, kahit pupunta lang daw siya sa grocery. Pero, bahagi raw `yon ng learning experience bilang first time mom.

“I think we deserve time off din. Don’t feel guilty for taking care of yourself. As long as you’re present. Yung presence na binibigay mo 100 percent, mararamdaman na ‘yun ng anak mo,” sey pa ni Janella.

Nasabi naman ni Elisse na ganun din siya, pero may paliwanag nga siya kung bakit pina-prioritize pa rin niya ang kanyang sarili kahit mommy na siya.

“Kapag inalagaan natin ‘yung sarili natin, mas magiging present tayo sa family natin. Mahirap kapag hindi tayo physically, mentally, emotionally stable. Kaya isa ‘yun sa factor na dapat nating alagaan. Our family deserves na buo tayo,” saad pa ni Elisse.

Sumang-ayon naman si Melai Cantiveros sa mga pahayag ng ibang mga nanay.

“Dapat happy muna ako, nagagawa ko ‘yung mga bagay na gusto ko. Hindi ka ma-guilty. Kasi kung happy ka, mas marami pang happiness ang mabibigay mo sa mga anak mo,” chika pa ni Melai.

Anyway, masaya nga sila na nagkaroon ng ‘Star Magic MamaMagic Day’ kamakailan, dahil naramdaman daw nila ang appreciation sa mga nanay.

“Iba ‘yung ganito. Kasi sa isang taon, dapat birthday lang sine-celebrate natin. Pero ngayon, dalawa na. Birthday natin at Mother’s Day,” sey pa rin Melai.

Anyway, mapapanood ang iba pang mga payo ng mga Kapamilya mommy sa ‘MamaMagic Day’ sa Star Magic YouTube channel.

Bongga! (Dondon Sermino)