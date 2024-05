Hadley Mariano, Chino Trinidad isasargo unang pro billiards meet

NAKAMIT ng komunidad ng billiards sa Pilipinas ang kinakailangang programa sa sports matapos planuhin at buuin ang pagsasagawa sa kauna-unahang propesyunal na pool league ngayong taon.

Apat na koponan na kumakatawan sa mga pangunahing isla ng bansa na Luzon, Visayas at Mindanao ang binuo para sa unang cast na maglalaban-laban para sa pinakaunang korona ng Sharks Billiards Association (SBA).

Ilan sa mga pinakamahuhusay na manlalaro at sumisikat na bituin ng isport ay bubuo sa komposisyon ng pioneering team, ayon kay SBA Chief Executive Officer at founder Hadley Mariano, na sinamahan ni Chief Operating Officer Mark Orendain at SBA Commissioner Chino Trinidad sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

“’Di ba ang hinihingi natin is a regionalistic flavor, so sabi ko ibigay na natin iyan sa tatlong regions natin Luzon, Visayas and Mindanao,” sabi ni Trinidad sa lingguhang fourm na presented ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, Smart/PLDT at ang nangungunang sports entertainment gateway sa bansa na ArenaPlus.

Ang ika-apat na koponan ay nakalaan para sa tinatawag ni Trinidad bilang ‘epicenter of billiards’ sa bansa.

“Pag-uusapan pa namin kung ito ba ang sentro ng bilyar dito sa atin. Itong NCR ba o ang Pampanga ba? Kasi kahit saan ka magpunta, may nagbibilyar. Pero ano ang acknowledged na epicenter, is it Manila or is it somewhere in Pampanga na birthplace ni Efren ‘Bata’ Reyes?” sabi ng dating broadcaster at commissioner ng Philippine Basketball League.

Isang draft pool ang gaganapin bago ang pagbubukas ng liga, ngunit tumanggi muna si Mariano na pangalanan ang mga manlalaro na nakipag-commit na maglaro.

“Marami akong nakikitang players na magaling pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. So itong mga player na ito, gusto ko silang unahin kasi walang sponsor sila, wala silang manager, hindi makakasali sa mga tournament,” sabi nito. “So the league will start with players na hindi nakakalabas ng bansa. Pero tiyak, ito ang mga nangungunang manlalaro.”

Ang lahat ng mga manlalaro ay magkakaroon ng kani-kanilang suweldo at kontrata, at sasailalim sa propesyunal na pagsasanay.

Sa una, limang manlalaro ang bubuo sa bawat koponan, bago tumaas ang mga numero nito sa anim at walo sa mga susunod na season.

Ang format ng torneo ay magkakaroon ng dalawang koponan na magkaharap sa isang linggo at may kasamang kompetisyon sa mga single, doubles at 5-on-5, na may kaukulang point system.

Ang unang season ay tatakbo sa loob ng tatlong buwan.

“We’re targeting to start roughly by August. Pero who knows, baka mas maaga pa tayong makapagsimula, mas masaya,” sabi ni Mariano, anak ng matagal na billiards patron na si Perry Mariano.

“Super excited akong masimulan ito dahil naniniwala ako na collectively, maibabangon ulit natin ang Philippine billiards. Kinikilala tayo sa buong mundo kapag billiards pinag-usapan, kaya sana magawa natin na may prestihiyo at dignidad ang lahat ng mga naglalaro,” sabi ni Trinidad. (Lito Oredo)