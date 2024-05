Good luck sa mga college, senior high grad!

Panahon na naman ng graduation, at kasama siyempre sa mga magtatapos ngayong taon ang mga nasa kolehiyo at mga senior high na sa wakas eh nakaraos na sa K-12 program. Ang tanong, may trabaho kaya silang mapapasukan?

Tiyak na masaya ang mga magulang na may anak na magtatapos sa kolehiyo at senior high dahil nagbunga siyempre ang kanilang sakripisyo, lalo na kung with honors pa. At sa wakas, may makakatuwang na sila sa paghahanap-buhay.

Ang mga nagtapos ng senior high, may option na rin magtrabaho kung wala nang planong magkolehiyo at nais nang tumulong sa kaniyang mga magulang. Puwede rin naman pagsabayin nila ang trabaho at pagpasok sa kolehiyo, na panibagong apat na taon nga lang sa pag-aaral.

Kung wala kasi ang K-12 program, magiging 3rd year college na sana ang mga nasa senior high. At pagkatapos ng dalawang taon, college grad na sila at masasabing “legit” job seeker na hindi gaya ng mga senior high grad na ang tingin ng ibang employer eh “hilaw” pa.

Isa sa mga dahilan kaya ginawa ang K-12 ay para mas maging handa ang mga “high school” grad sa paghahanap ng trabaho kung sakaling hindi na sila magkokolehiyo. Kung wala nga naman ang K-12, parang lalabas na 16-anyos lang ang HS grad, pero ngayon, nasa 18-anyos na ang mga magtatapos ng senior high.

Iyon nga lang, hindi pa rin ganoong katagumpay ang plano dahil maraming senior high grad na nag-a-apply ng trabaho ang hindi natatanggap. Mas gusto pa rin kasi ng mga employer na “legit” na college grad ang kukunin nila. Hindi naman puwedeng puwersahin ng gobyerno ang mga private employer na kunin ang mga senior high grad.

Ang Department of Education (DepEd), sinabi noong Enero na matatapos ngayong Mayo ang ginagawa nilang review sa K-12 curriculum para mas maging swak daw sa hinahanap ng mga employer.

Ngunit walang garantiya kung tuluyang aalisin ang naturang programa na ang tingin ng ibang magulang ay dagdag-gastos lang sa pag-aaral ng kanilang anak, at dagdag-taon sa tagal sa kolehiyo.

Pagdating sa mga maghahanap ng trabaho, huwag sanang panghinaan ng loob ang mga college at senior high grads sa resulta ng unemployment rate noong Marso na tumaas, dahil daw sa epekto ng El Niño phenomenon at African swine fever (ASF) sa agriculture sector.

Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), mayroong dalawang milyon unemployed Pinoys noong Marso, o 3.9 % unemployment rate na batay sa labor force na 51.15 milyon ng mga Pinoy na nasa edad 15 pataas.

Ang pinaka-apekto sa labor force ng mga Pinoy ay nasa agriculture at forestry [na kinapapalooban ng mga magsasaka at mangingisda dahil sa init ng panahon], ganoon din sa transportation at storage, construction, administrative, support service activities, human health at social work activities.

Magandang plano naman na dapat ipatupad ng gobyerno na kunin ang mga college grad na nagtapos ng with honors gaya ng mga cum laude. Matik kasi na pasok sa civil service eligibility ang mga “laude” grad. Kailangan kasing pasado sa civil service exam ang gustong magtrabaho sa gobyerno.

Mas magiging masaya at hayahan kung isasama na rin ng gobyerno sa kanilang plano na bigyan din ng trabaho ang mga magtatapos sa senior high kahit siguro “contractual” o hindi regular [habang walang civil service exam] dahil iyon naman ang gusto nila kaya ginawa ang K-12 program. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”