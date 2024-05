Empleyado ng POGO dinukot sa Makati

ISANG Indonesian na empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) ang dinukot umano ng hindi kilalang mga lalaki sa Makati hanggang makatakas at makarating ito sa harap ng simbahan sa Silang, Cavite noong Lunes.

Nakikipag-ugnayan na ang mga awtoridad sa mga ahensiya ng pamahalaan gayundin sa Embahada ng Indonesia sa Maynila para sa imbestigasyon sa kaso ng dayuhan na si Teddy Sufendy, 28-anyos, nakatalaga sa search engine maintenance ng isang kompanya ng POGO sa Alphaland Corporate Tower sa harap ng Makati City Police Station at kasalukuyang nakatira sa Knightsbridge Residences sa lungsod.

Sa salaysay ng biktima, kinidnap umano siya ng isang lalaki noong Mayo 4, piniringan, pinosasan at pinasakay sa kotse.

Inutusan pa umano ng mga suspek ang asawa ng biktima na mag-download ng application na Telegram para doon sila mag-usap.

Dinala umano siya sa Tagaytay City kung saan siya ay binihag hanggang makatakas siya noong Mayo 13. Nakarating aniya siya sa Unida Christian Church pagkalipas ng apat na oras na paglalakad hanggang saklolohan siya ng mga taga-barangay bandang alas-siyete nang umaga noong Lunes

Hindi tinukoy sa report kung paano nakatakas ang biktima.

Salaysay pa ng biktima, tinangay ng mga kidnapper ang kanyang iPhone 15, wallet na may lamang P5,000.00 cash at iba’t ibang ID.

Hawak ngayon ng Silang Municipal Police Station ang biktima.

Ipinaalam na rin ang kanyang kaso sa Foreign Liaison Division of the Directorate for Intelligence. (Gene ­Adsuara)