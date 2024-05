Davao de Oro inuga ng magnitude 4.8

NIYANIG ng magnitude 4.8 na lindol ang Davao de Oro kahapon nang madaling-araw.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), nangyari ang lindol na tectonic ang pinagmulan ganap na alas-2:26 nang madaling-araw.

Naitala ang episentro ng lindol may dalawang kilometro ang layo sa timog-silangan ng New Bataan, Davao de Oro sa lalim na 10 kilometro.

Naramdaman ang Intensity IV sa New Bataan at Monkayo, Davao de Oro; Intensity III sa Maco, Davao de Oro; at Intensity I sa Bislig City sa Surigao del Sur.

Sinabi ng Phivolcs na walang inaasahang mga aftershock mula sa nasabing pagyanig pero maaari itong magdulot ng pinsala sa ilang lugar. (Vince Pagaduan)