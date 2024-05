Bella Belen, Alyssa Solomon walang plano mag-rubbermatch

Finals Game 2 Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena/Pasay City)

Best-of-three Championship

4:00pm – National U vs UST

(*Lady Bulldogs angat 1-0)

PAKAY nina National University stars Mhicaela ‘Bella’ Belen at Alyssa Jae Solomon na tapusin ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa Game 2 ng kanilang best-of-three UAAP Season 86 women’s volleyball tournament finals na lalaruin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong Miyerkoles.

Nakauna ang Lady Bulldogs sa Game 1 matapos nilang walisin sa tatlong set ang kulang sa armas na Golden Tigresses kaya naman pagkakataon na nilang tapusin ang serye pagsimula ng kanilang bakbakan sa alas-4 ng hapon.

Inaasahang sasaklolo sa opensa sina Evangeline Alinsug at Sheena Angela Toring para masungkit ang matagal nang inaasam na korona.

Nanguna sa opensa si Solomon nang talunin ng NU ang UST, nagtala ito ng 17 points, habang 13 ang kinana ni Belen.

Bumakas din sina Alinsug at Toring ng 12 at 10 markers, ayon sa pagkakasunod.

Para kay Belen, malaking bagay din umano ang suporta ng kanilang fans lalo silang ginaganahan kapag naririnig nila ang sigaw sa loob ng palaruan.

“When we saw how they cheered for us, that helped us a lot. It boosted our energy thinking there are people who believe and support us,” ani Belen.

Umaasa si first UAAP women’s volleyball Rookie-MVP Belen noong Season 84 na magbalik ulit ang kanilang mga tagahanga sa Game 2.

“I hope in Game 2 we see them again. I hope this time, MOA Arena looks like the NU gym,” pahayag ni Belen.

Samantala, panigurado itotodo ng Golden Tigresses ang kanilang lakas upang makahirit ng do-or-die Game 3. (Elech Dawa)