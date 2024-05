Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang e-marketplace procurement system ng Department of Budget and Management bilang bahagi ng modernisasyon sa Philippine Government Electronic Procurement System.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na magkakaroon ng virtual store na in-aprubahan din ng Presidente at sisimulan sa buwan ng Hul¬yo.

Layon ng e-procurement system na maging madali at transparent ang pagbili ng mga suplay ng gobyerno tulad ng paggamit sa commercial online shopping.

“An e-marketplace is a digital platform that facilitates buying and selling activities between multiple buyers and sellers. It serves as a virtual marketplace where tran¬sactions and interactions occur electronically,” ani Pangandaman.

Sinabi ng opisyal na ginagamit na ang sistemang ito sa lahat ng mga gobyerno sa buong mundo para makapaghatid ng serbisyo sa publiko kaya gagawin rin ito sa Pilipinas para ma-digitalize ang government procurement system at malutas ang mga problema sa procurement process.

Matatandaang iniutos ng Pangulo noong nakalipas na taon na pag-aralang isali sa e-marketplace ang mga bibilhing kagamitan ng go-byerno gaya ng mga sasakyan, office supply, at ng heavy equipment at iba pa. (Aileen Taliping)