Anyare ba Vin? Sophie Albert nag-repost, nagbura ng ‘hiwalayan’ sa TikTok

Ang daming naloka kay Sophie Albert na biglang-bigla ay nag-repost ng photo sa TikTok, na kung saan ang laman ay tungkol sa celebrity couple na nanganganib ang relasyon, at kesyo magpapa-annul na sa mga susunod na araw.

Gulong-gulo ang mga netizen, dahil bakit nga ni-repost ni Sophie ang post o content na `yon, kaya inisip tuloy ng marami na baka may problema rin sa relasyon nila ni Vin Abrenica.

Kaloka nga na agad-agad hinusgahan sa pag-repost na `yon ni Sophie ang mister niyang si Vin. Kung ano-ano na agad ang sinabi nila, na kesyo hindi raw naiba kay Aljur Abrenica.

Pero ilang oras lang ang nakalipas, binura o deleted na rin agad sa TikTok account ni Sophie ang pag-repost niya ng photo na `yon ng blind item.

Anyway, sa Instagram naman kasi ni Sophie, makikita na okey na okey pa rin ang relasyon nila ni Vin. Katunayan, super sweet pa ang Mother’s Day message ni Vin kay Sophie.

Video nga ‘yon na nagpapakita kung paano si Sophie sa bahay nila. Na kung gaano ito kasaya bilang asawa at ina.

Ang bongga pa ng video na nagsasayaw sila ng anak nila sa kama, ha!

At siyempre, bongga rin ang mensahe ni Vin kay Sophie bilang nanay.

“I love you both so much!” komento pa ni Sophie sa post na `yon ni Vin.

So, anyare ba Sophie? Bakit nag-repost, pero nagbura rin agad?

Na-‘wow mali’ lang ba talaga si Sophie?

Abangan! (Dondon Sermino)