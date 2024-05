Nagsampa ng kasong libel at cyber libel si dating senador Antonio Trillanes IV kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI at iba pang pro-Duterte social media personalities at vloggers sa Quezon City Prosecutor’s Office. Dahil ito sa pagkakalat ng umano'y fake news tungkol sa kanya gayundin ang akusasyong pagbebenta umano nito ng Scarborough Shoal sa China. #trillanes #harryroque #banatby #smni #newsph #teletabloid

