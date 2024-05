Upang suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), na layong maibsan ang kahirapan sa bansa, inaprubahan ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah “Mina” Pangandaman ang paglikha ng 4,265 positions para sa iba’t ibang Field Offices ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Paliwanag ni Pangandaman, krusyal at mahalaga ang pagsuporta sa programang 4Ps ng pamahalaan kung nais natin magkaroon ng tunay na inklusibong pag-unlad para sa lahat, upang makawala sa tanikala ng kahirapan ang ating mga kababayang nasa laylayan.

Binigyang-din ni Pangandaman na sa ganitong paglikha ng karagdagang trabaho, sumisigla ang cash-flow at nagkakaroon ng positibong epekto ito sa kabuuang estado ng ekonomiya ng bansa.

Ayon kay Pangandaman, ang mga contractual project development officer II (PDO II) position ay nilikha upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng DSWD upang pamahalaan ang kanilang workload ng mas mahusay, na naglalayong magkaroon ng caseload na isang manager para sa bawat 300 na sambahayan.

Dagdag pa ni Pangandaman, as of 31 August 2023, ang pagpapatupad ng 4Ps ay sumasakop sa kabuuang 3,976, 653 household beneficiaries sa 41,676 barangay sa buong bansa o 90.38% ng 4.4 milyong target households, base sa FY 2023 report ng DSWD.

Dati, pinahintulutan ng DBM ang paglikha ng 12,637 na posisyon sa pagpapatupad ng 4Ps, kung saan 5,291 na posisyon ang nagsilbing case manager sa pagtugis ng 4Ps.

Ayon kay Pangandaman, ang pondo para sa paglikha ng nasabing 4,265 PDO II contractual positions ay kukunin mula sa available allotment ng DSWD.