4 bangkay bumulaga sa damuhan, kalsada

APAT na bangkay, tatlo rito ay may mga tama ng bala ng baril, ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Davao de Oro noong Lunes.

Ayon sa report ng Davao de Oro PPO, bandang alas-6:30 nang umaga nang matagpuan sa damuhan sa Purok 1, Bitoon, Barangay Tagdangua sa bayan ng Pantukan ang bangkay ng isang lalaki na kinilalang si Rey Quidato, 44-anyos.

May mga tama ito ng bala sa katawan kung saan narekober sa pali­gid ang anim na basyo ng cal. 56mm at dalawang basyo ng cal. 45 pistol. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na may nakasulat na ‘wanted’.

Kinahapunan, isa pang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa parehong barangay.

Samantala, dala­wang bangkay din ng lalaki ang nakita sa Barangay Panibasan sa bayan ng Maco bandang alas-nuwebe nang umaga at kinilala ito na sina Joseph Cosal, 40, chainsaw ope­rator at Aldrin Dagsangan, 37, isang minero.

May mga tama rin ng bala ang dalawang biktima. Narekober malapit sa kanilang bangkay ang limang basyo ng cal. 45 at dalawang basyo ng cal. 5.56.

Inaalam pa ng pulisya ang mga motibo sa kaso at kung magkakaugnay ang nasabing mga krimen. (Ronilo Dagos)