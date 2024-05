2 sundalo tigbak, 4 pa sugatan sa kidlat

DALAWANG sundalo ang nasawi habang apat ang sugatan matapos silang tamaan ng kidlat habang naglalatag ng operasyon laban sa mga miyembro ng New Peoples Army (NPA) sa Pasil, Kalinga noong Linggo.

Kinilala ng 5th Infantry Star Division ng Philippine Army ang mga nasawing sundalo na sina Corporal Andrew Monterubio at Private First Class Inmongog Aronchy habang ang mga sugatan ay sina Sgt. Dennis Bananao, Private First Class Melvin Dangalan; Abegil Awingan at Riel Angya.

Base sa ulat, nagsasagawa ng security operation ang mga sundalo sa Barangay Western Uma at Balatos sa bayan ng Pasil habang masama ang lagay ng panahon nang biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat.

Tumama ito sa puwesto ng mga sundalo dahilan para tamaan ang mga ito.

Agad na dinala sa Kalinga District Hospital ang mga biktima pero nasawi ang dalawa sa daan habang patuloy na ginagamot ang apat pa.

Kasabay nito’y nagpahatid ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ang pamunuan ng 5th ID sa pangunguna ni Major Gen. Audrey Pasia gayundin ang pasasalamat kay Pasil Mayor Joel Tagoato na tumulong sa insidente.

“We express our deepest sympathies to the families, friends, and colleagues of Cpl. Monterubio and Pvt. Aronchay. The community mourns their loss, and we recognize their contributions to the country’s security and peace,” pahayag ni Pasia.

“We are grateful for the efforts of the medical professionals and authorities who provided immediate medical attention and care to the injured soldiers. This unfortunate event serves as a reminder of our military personnel’s risks and dangers, and we reaffirm our commitment to ensuring their safety and well-being,” dagdag nito. ­(Edwin Balasa)