Walang umubra kay Prime Factor

NAGPASIKLAB sa mga liyamadista ang kabayong si Prime Factor matapos sikwatin ang panalo sa Philracom Special Invitational Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Umarangkada agad sa unahan si Prime Factor paglabas ng aparato habang sinundan naman siya nina Perfect Delight at Platinum Frolic.

Sa kalagitnaan ng karera ay mag-isa na lamang sa unahan si Prime Factor na sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez.

Lamang si Prime Factor ng dalawang kabayo kay Perfect Delight habang nasa tersero puwesto si Platinum Frolic.

Pagsapit ng far turn ay nasa dalawa’t kalahating kabayo na ang bentahe ni Prime Factor sa rumeremateng si Pharaohs Treasure.

Pero hindi na ito pinadikit ni Hernadez, inilayo pa nito si Prime factor sa huling kurbada upang manatili sa unahan sa rektahan.

Tinawid ni Prime Factor ang meta ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Perfect Delight, pangatlo si Pharaohs Treasure habang pang-apat si Platinum Frolic.

Inirehistro ni Prime Factor ang tiyempong 1:38.8 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng may-aring si Felizardo Sevilla ang P180,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)