Vindicated si Dick Gordon sa Pharmally scam

Nalinis ang pangalan ni dating senator Richard Gordon nang kinampihan siya ng Office of the Ombudsman sa pagsampa niya ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot sa Pharmally scandal.

Dick Gordon has been vindicated in his pursuit of justice for the Filipino people who lost billions of pesos to a company that was capitalized at only P625,000.

Binigyan ng bilyon-bilyong kontrata ng Duterte administration ang Pharmally sa pagsuplay sa gobiyerno ng mga face shields, face masks, test kits at iba pang COVID-19 medical equipment.

Ang dahilan ng pagpabor sa Pharmally ay si Michael Yang, isang Chinese national na madikit na kaibigan ng dating pangulong Digong.

Si Yang ang nagdala ng mga opisyal ng Pharmally kay Digong sa Malacañang kaya’t binigyan ang kumpanya ng preferential treatment kahit na maliit lang ito at walang track record.

Si Yang ay isinali sa kasong kriminal ni Ombudsman Samuel Martires, isang palatandaan na wala siyang sinisino kahit na kaibigan ni Digong na nag-appoint sa kanya.

Matapos ang masusing imbestigasyon na isinagawa ni Gordon bilang chairman ng Senate blue ribbon committee noon, idinawit niya ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management at maging ang dating pangulong Digong sa fund scandal.

Dahil dito ay nanawagan si Digong na huwag iboto si Dick Gordon sa halalan ng 2022 na naging dahilan ng pagkatalo ng butihing senador.

Nawalan ang Senado ng magaling na miyembro sa katauhan ni Dick Gordon dahil sa panawagan ni Digong sa mga botante.

Si Gordon ay isang abogado na nagtapos sa Ateneo de Manila College of Law, brilliant government official, tapat na public servant, magaling na secretary of tourism, masipag na chairman ng Philippine Red Cross.

Isa sa pinakabatang delegate ng Constitutional Convention noong 1971 si Dick Gordon.

Undefeated mayor ng Olongapo City, si Dick Gordon ay hinirang na pinakamagaling na naging chairman at administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA). Dahil kay Dick, ang mga bisita at motorista sa Subic Freeport ay sumusunod sa patakaran ng freeport lalo na pagdating sa batas trapiko at kalinisan.

Sayang si Dick. Hindi marunong mamili ang botanteng Pinoy ng mga opisyal na tapat sa tungkulin.