Vice Ganda ‘namalimos’ ng mga buzzer sa ‘Tahanang Pinakamasaya’

Kinaaliwan sa online world ang pabirong hanash ni Vice Ganda sa GMA big bosses at TAPE, Inc. na i-donate na lang sa ‘It’s Showtime’ ang mga buzzer na ginamit sa dating noontime show na ‘Tahanang Pinakamasaya’ at sa Kapuso game show na ‘Family Feud’.

Ito ay matapos pumalpak ang lahat ng buzzers na ginagamit nila sa segment na ‘Showing Bulilit’ nitong Lunes ng tanghali.

Sabay-sabay kasing pumindot ang anim na team sa kanı-kanilang buzzers kaya wala ni isa rito ang umilaw at tumunog.

Tuwang-tawa ang hosts at lahat ng Madlang Kapuso sa pagloloko ng buzzers ng Kapamilya noontime show.

Mukhang nagkaroon nga lang ng technical glitches dahil gumana naman agad ang anım na buzzers.

Komento ng netizens, tila namamalimos na daw si Meme Vice sa GMA-7 at sa TAPE, Inc., nagtitipid na ba raw ang ABS-CBN management? Eh ang taas-taas ng ratings nila, ha!

Kaloka lang at may mga netizen na patola sa biro ni Vice eh obvious naman na nagbibiro lang ang comedian-host, ‘noh?!

Nakakaloka! (Ogie Rodriguez)