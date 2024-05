HAHARANGIN ng Japan, Amerika at European Union (EU) ang pagbaha ng mga pekeng produkto sa online sa pakikipagtulungan ng mga ope­rator ng online marketplace.

Sa pangunguna ng Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), makikipagsanib-puwersa ang mga higanteng nasyon sa mga operator ng online marketplace tulad ng Amazon.com Inc. at Rakuten Group Inc. sa layuning bumuo ng mga guideline sa 2025 upang pigilan ang mga pekeng produkto na ibinebenta online.

Nagtatag ang OECD ng isang task force na tumutol sa ilegal na counterfeit trade noong huling bahagi ng 2022 at nagsimula na itong palakasin ng Japan, US at EU noong nakaraang buwan.

Sa pamamagitan ng paglalatag ng mga guidline, kumpiyansa ang OECD na mahihikayat nila ang mga online operator laban sa pagbebenta ng mga pekeng produkto tulad ng sapatos, damit, bag at cosmetics.

Umaasa rin ang tatlong nasyon na bubuo ang mga gobyerno ng iba pang bansa na magpatibay ng mga batas para tuluyang mawala ang mga pekeng produkto sa online market.