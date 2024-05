Tulay sa magandang kinabukasan

May magandang balita ang inyong Kuya Pulong sa mga Dabawenyo at iba pang mga taga-Mindanao.

Matapos ang masusing pag-aaral ng Kamara de Representante ay naipasa na nito ang panukalang batas para makapagbukas ng bagong district office ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa Davao City.

Ang panukalang batas na ito ay nakapaloob sa House Bill (HB) 9926. Hango ang nasabing bill sa naunang HB 1756 na nai-file ng inyong Kuya Pulong na may parehong layunin.

Naihatid na ang final version ng HB 9926 sa Senado para ito ay maaprubahan na rin.

Mahalagang maisabatas agad ang bill nang sa gayon ay maraming Dabawenyo ang mabigyan ng Technical Vocational Education and Training (TVET) na magagamit nila para magkaroon ng trabaho o kaya naman ay makapagpatayo ng maliit na business.

Sa kasalukuyan, tanging ang TESDA Provincial Office lamang ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan sa TVET ng mga Dabawenyo. Sakop nito ang buong Davao del Sur, kasama na ang Davao City.

Kulang ito para mapagsilbihan ang buong Davao del Sur dahil sa Davao City pa lamang ay may 182 barangays na at may populasyon na 1.78 milyong katao.

Bukod diyan, ang lungsod ay may 113 private technical-vocational institutions, at tatlo lamang na public TESDA training institutions na nag-aalok ng 504 registered programs.

May 33 accredited assessment centers rin sa lungsod na nag-aalok ng 224 accredited programs.

Kaya naman tama lang na magkaroon ng district office ang TESDA sa Davao City. Animnapung porsiyento ng populasyon na dapat pagsilbihan ng ahensya sa Davao del Sur ay nasa lungsod.

Nakasaad sa HB 9926 na ang bagong district office ay dapat na maitayo sa lugar na madaling mapuntahan ng mga Dabawenyo dahil sakop nito hindi lamang ang Davao City kundi ang kalapit ding mga lugar.

Kapag naisabatas na ang bill, ang paunang pondo ng TESDA-Davao City District Office ay kukunin sa kasalukuyang badyet ng TESDA Davao del Sur Provincial Office para kahit papaano ay magsimula na ang operasyon ng opisina.

Sa mga susunod na taon ay isasama na ang pondo para sa district office sa pambansang badyet.

Mahalaga para sa inyong Kuya Pulong ang pagkakaloob ng oportunidad sa mga Dabawenyo na makapag-aral ng libre sa TESDA.

Nitong nakaraang taon, ilan sa mga kursong inalok ng TESDA sa mga Dabawenyo sa pakikipag-ugnayan sa aming congressional office ay ang Automotive Servicing na may National Certificate (NC) I; Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I; Electrical Installation and Maintenance NC II; Health Care Services NC II; Computer Systems Servicing NC II at Shielded Metal Arc Welding (SMAW) na may NC II.

Lahat ng mga kursong ito kasama na ang iba pang naihatid ng TESDA at ng congressional office ng inyong Kuya Pulong ay tulay tungo sa magandang kinabukasan ng mga nagsipagtapos kung sila ay magpupursigi at gagamitin nang tama ang kanilang mga bagong skills.