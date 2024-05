Tropa ni Perit palaban sa Metro Gate Hoops

NAKIKIPAGSABAYAN ang mga bataan ni playing coach Jarwin Perit sa dumidribol nang Metro Gate Silang Estates Basketball Summer League sa FEU Gym sa loob ng Metro Gate Estates sa Silang, Cavite simula nitong Mayo 11.

Bagaman itinuturing ni coach Perit na mas malalakas ang kanilang mga karibal ay sinabi nitong palaban pa rin ang team nilang BREW PLS na sadandal sa mga player nitong sina Arjay Regalado, Christian Gio Delos Santos, Jamil Castro, Jox Castro, Markdel Reyes Piano, KD Licudine, Jolo Labachado, Woshi Gonzales, John Carlo Vedar at Danny Cayabyab.

Kinapos ang BREW PLS nitong Sabado at Linggo kontra Team AMT, 74-79, at sa Team MTK 72-78, pero nangako si coach Perit na babawi sila sa susunod na laro.

“Medyo lumuluwag ang depensa namin sa endgame. We need to stay focused kasi mabibigat ang kalaban,” sey ni Perit. (Abante Sports)