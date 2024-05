Kinumpirma ng mga drug examiner ng St. Luke’s Medical Center-Global City na nagnegatibo sa isinagawang cocaine test noong Nobyembre 2021 si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni drug analyst Geresza Reyes, na lumagda sa drug test report noong 2021, na “negative” sa cocaine si Marcos batay sa resulta ng test kit.

“As to the analysis, may lumabas po na line. Sa drug test kit natin, meron doon ‘yung control line at saka ‘yung line for the drug analyte. Doon sa resulta, may lalabas po talaga siya na line as negative,” sabi ni Reyes sa komite.

Ipinaliwanag din si St. Luke’s Medical Center-Global City drug testing laboratory head Dr. Cecilia Lim, na signatory din sa drug test report, kung bakit ang resulta ay lu¬mabas dalawang minuto at 54 segundo matapos isinagawa ang pagsusuri.

“‘Yung 2 minutes and 54 seconds, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas ‘yung resulta. ‘Yung sinasabi nila na 5 minutes, ‘yun ang maximum time na ina-allow namin na lumabas ‘yung line ng drug test. Kapag lumabas ang linya, hindi na mawawala ‘yun, negative na kayo,” sabi ni Lim.

Noong Nobyembre 2021, sumailalim si Marcos, noo’y tumatakbo sa pagka-pangulo, ng cocaine test at isinumite ang negative result sa mga law enforcement agency.

Nangyari ito matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang president candidate ang gumagamit ng cocaine. Hindi naman pinangalan ni Duterte ang nasabing kandidato sa pagka-pre¬sidente.

Subalit sabi ni Lim, hiniling lang ni Marcos na magpa-test para sa cocaine at hindi sa ibang uri ng ipinagbabawal na gamot.

“‘Yun po ‘yung hiningi niya, nu’ng pasyente, si Marcos po,” saad pa ng doktor. (Dindo Matining)