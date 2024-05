Durog si self-confessed fabricator at ex-Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado sa umano’y PDEA leaks makaraang umamin siya sa pagtatanim ng ebidensiya na nagresulta sa pagkakasibak niya sa serbisyo.

Hindi lamang mga senador kundi pati mga dating opisyal ng PDEA ay ibinunyag ang mga criminal at administrative case ni Morales, na sumira sa kanyang kredibilidad sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Lunes, May 13.

Ibinunyag ni dating PDEA director general Arturo Cacdac na umamin si Morales sa pagpapalsipika ng kanyang testimonya at sa pagtatanim ng ebidensiya sa isang operasyon laban sa mga umano’y Filipino-Chinese drug suspect.

“Mr. Morales said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted,” wika ni Cacdac, tinukoy ang memorandum ng PDEA Legal and Prosecution Service na may petsang December 26, 2012.

“Kaya ako po ay namangha. Ang tagal ko po sa serbisyo, ngayon lang ako nakaranas nang ganun. Samantala mga ahente po natin na hindi nag-aappear sa korte, at nadi-dismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin agad,” pagbibigay-diin ng dating PDEA chief.

Kasunod ng mga pahayag ni Cacdac, si Morales ay tinanong na sumagot at sinabi niya na, “Totoo po ‘yung sinasabi ni General Cacdac.”

Binigyang-diin din ni PDEA Legal and Prosecution Service acting director Atty. Francis del Valle na “ang pangalang Bongbong Marcos alyas Bonget ay hindi lumalabas sa national drug information system o interagency drug information database kaya kailanman ay hindi siya nakasama sa drug war list.”

Sinabi rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang naipakitang anumang ebidensiya si Morales na nagpapatunay sa serye ng kanyang mga walang basehang akusasyon sa Senate hearings.

“While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence,” sabi ni Zubiri.

“Kailangan ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwalaang resources. Walang tsismis, walang pulitika, katotohanan lang.”