Ryan Cayabyab pinatawa ni Vice Ganda

Tulad ng inaasahan, inaliw ng bonggang-bongga ni Vice Ganda ang audience ng second night ng ‘Gen C: A Musical Offering from National Artist Ryan Cayabyab’ concert.

Maging si Maestro Ryan Cayabyab ay humagalpak sa katatawa dahil sa jokes ni Vice, bago at pagkatapos mag-perform ng Unkabogable Star.

Paglabas pa lang ni Meme Vice sa stage ng Samsung Performing Arts Theater ay naghiyawan na ang manonood dahil sa pasabog nitong powder blue colored dress with matching ribbons.

Ang 1992 hit song ni Ariel Rivera na ‘Wala Kang Katulad’ ang kinanta ni Vice. According to Maestro, ang Phenomenal Unkabogable Star daw mismo ang pumili ng nasabing kanta at na-shock nga raw siya nung una niyang mapakinggan ang interpretation ni Vice ng sinulat na kanta.

“Eh kasi ‘yun lang po ang pinakakaya ko sa lahat ng kanta n’yo,” sagot ni Vice kay Mr. C matapos siyang purihin nito.

Nag-sign of the cross pa nga si Vice bago magsimulang kumanta, ha!

Isa sa pinaka-applauded ang spot number ni Vice sa star-studded 2-night birthday concert ng Pambansang Alagad ng Sining. Seryoso at bigay todong inawit ni Vice ng live ang piniling kanta with Philippine PhilHarmonic Orchestra at Maestro Ryan.

Bago magpaalam on stage ay muling humirit ng joke ang comedian-host, na nagpakahagalpak ng tawa sa birthday celebrant at audience.

Biniro kasi ni Vice si Mr. C, “Nalaman ko talaga na bakla po ako dahil sa kantang ‘Paraiso’, nabuking ako ng tatay ko kasi nakita niyang lumaki raw ang mata ko lalo na nang kinanta ko ‘yung part na ‘And if i could see a single bird, what a joy!”

Ang ‘Paraiso’ ay isa sa hit songs ng grupong Smokey Mountain noong 90s na pinasikat ni Maestro Ryan.

Hindi kinaya ng National Artist ang biro na iyon ni Meme, napaupo ito bigla at tawang-tawa. Doon na rin nagpaalam si Vice sa audience kasi natatakot daw siya na baka biglang mabago ang tema ng programa ‘pag nagtagal pa siya on stage.

Bukod kay Vice, nag-trending din sina Belle Mariano nang kantahin nito ang ‘Kailan’, Stell Ajero ng SB19 na bumirit ng ‘Sometime, Somewhere’, BINI sa kanilang version ng ‘Da Coconut Nut’, at JK Labajo na kumanta naman ng ‘Paraiso’.

Ang bongga, parehong sold out ang dalawang gabing concert ni Mr. C, huh!

Tuwang-tuwa ang netizens dahil buhay na buhay ang Original Pilipino Music na patuloy binibigyan ng kulay at sigla ng mga bagong sikat na mang-aawit.

Congrats and Happy Birthday Maestro Ryan! (Ogie Rodriguez)