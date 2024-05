Ruffa Gutierrez nagtititili dahil sa ipis

Nakakaloka at talagang naaliw kami kay Ruffa Gutierrez nang sabay kaming umalis sa bahay ni Richard Gutierrez noong Linggo.

Ka-join kasi kami sa Mother’s Day lunch nila sa bahay ni Richard.

Anyway, sabay na nga kaming umalis kasama si Raymond Gutierrez at nang buksan ni Ruffa ang pintuan ng kanyang van ay bigla na lang siyang nagtititili.

Nakakita pala siya ng ipis.

Yes, kapag nakakakita si Ruffa ng ipis ay nalulukring, napapatili siya, ha!

May pagkakataon na rin na may nakita siyang ipis na lumilipad at tumapo pa sa buhok niya kaya halos himatayin na siya sa katitili.

Naku, ganun talaga katindi ang takot ni Ruffa sa ipis, ha!

Hate na hate ni Ruffa ang ipis, ‘noh?!

Anyway, sa tsikahan nga pala namin habang nagla-lunch ay ikinuwento talaga ni Ruffa sa nanay niyang si Annabelle Rama na naloka rin siya sa akin dahil ang aga-aga noong Saturday ay nag-message kami sa kanya na may nakakita sa kanila ni Herbert ‘Bistek’ Bautista sa Bar 9 sa Molito Lifestyle Centre sa Ayala, Alabang.

Kasama nila roon sina Karla Estrada, Sunshine Cruz, Janice de Belen, at iba pang friends.

Advance birthday celebration na rin pala ‘yon ni Bistek.

“Ma, nakakaloka si Jun Lalin, 8:00 am pa lang, alam na niyang magkasama kami ni Herbert sa Bar 9. Marami naman kami, pero talagang may nagpadala sa kanya ng pictures,” tsika ni Ruffa.

Si Tita Annabelle naman, parang dedma lang sa kuwento ni Ruffa, ha!

Anyway, nag-sing si Bistek, pati si Karla, habang nasa Bar 9 sila, na ikinatuwa ng mga tao roon.

‘Yun na! (Jun Lalin)