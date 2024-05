Pupulungin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga miyembro ng Gabinete ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang mapaghandaan ang posibleng pagbaha sa Metro Manila at iba pang flood-prone area sa bansa.

“Seryoso nating pinaghahandaan ang pagdating ng La Niña bago pa man ito makaapekto sa ating bansa. Itinaas na ng Pagasa ang alarma kung kaya mahalaga ang ating pagkakaisa at agarang aksiyon upang maprotektahan ang ating mga komunidad sa posibleng pagbaha,” sabi ni Romualdez.

“The dialogue will focus on integrating infrastructure development, environmental management, and community-based approaches to form a comprehensive flood mitigation framework. The insights and agreements from this meeting will be pivotal in shaping the national response to flood risks,” dagdag pa nito.

Ang mga inimbita sa high-level meeting ay ang mga kalihim ng Department of Public Works and Highways, Department of Enviroment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, gayundin ang chairperson ng Metro Manila Development Authority.

“Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DPWH, DENR, DILG, at MMDA, at siyempre ng ating mga local government official, atin pong pinalalakas ang ating mga hakbang sa paghahanda at pag-iwas sa mga sakuna upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino,” sabi ng lider ng Kamara.

Ayon kay Romualdez prayoridad ang pagtiyak na mayroong sapat na suplay ng pagkain, at tubig, at ang kaligtasan ng publiko. (Billy Begas/Eralyn Prado)