Robert Bolick dehins mabasag sumpa ng semis

MAULAP pa rin ang PBA semifinals stint kay Robert Bolick.

Pumasok sa liga bilang 3rd pick overall noong 2018, mula NorthPort hanggang ngayong nasa NLEX na ay hindi pa nakakatapak sa final four ang ekplosibong guard.

Nitong Linggo sa Rizal Memorial Coliseum, exit na naman si Bolick nang sipain ng Meralco ang Road Warriors sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup, huli sa bisa ng 100-81 decision sa Game 2.

Talo din ang NLEX sa Game 1, 97-93, sa kabila ng career-high 48 points ni Berto.

Sa Game 2 ay binulabog siya ng Bolts at napuwersa sa 6 of 18 shooting tungo sa 18 points.

“‘Yung experience, mas experienced sila (sa playoffs),” ani Bolick patungkol sa two-game sweep na inabot. “Kailangan pa namin ng experience. Iba na ang laro sa playoffs.”

Nang pasabugin ni Bolick ang career performance sa opener ng series, ang 14 lang ni Mike Miranda ang nakatuwang niya.

Sa Game 2, nag-ambag ng double digits sina Dominic Fajardo (15), Rob Herndon (11) at Richie Rodger (10) pero kulang pa rin.

Inumpisahan ng NLEX ang torneo sa 5-1, kumakatok pa sa top two na twice-to-beat sa quarters. Kaya lang, 1-6 na sila sa huling pitong laro. Kahit ang average niyang 28 plus points per game ay hindi kinayang buhatin ni Bolick mag-isa ang Road Warriors.

“Robert Bolick is a hell of a player,” pagsaludo ni Meralco coach Luigi Trillo sa gunner. “Hard to defend and you have to tire him out.”

Bakasyon na si Bolick at Road Warriors, usad naman ang Bolts para hamunin ang Ginebra sa best-of-seven semis. (Vladi Eduarte)