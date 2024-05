Richard kapiling mga anak sa Mother’s Day: Annabelle Rama masaya kasama sina Zion, Kai

Nakaka-happy lang na hindi kinalimutan ng Gutierrez family ang birthday ko!

Bago pa ang May 10, nag-message na sa akin ang magkakapatid na Ruffa, Richard at Raymond Gutierrez.

Tsika nga nila, isasabay na nila ang birthday lunch for me sa pa-Mother’s Day nila sa nanay nilang si Annabelle Rama.

Sa bahay nga ni Richard kami nagsama-sama noong Sunday.

Siyempre, masaya si Tita Annabelle na may pa-flowers sa kanya ang kanyang pamilya.

May pa-flowers din for Ruffa, na sad dahil nitong Monday lang dumating galing sa Los Angeles, California ang mga anak niyang sina Lorin at Venice.

Anyway, ang saya lang dahil napakarami naming tsikahan.

Si Richard, sinabing excited na siya na simulan ang bago niyang proyekto para sa ABS-CBN Studios.

Naku, kung mahilig kayong mag-search sa internet, obvious naman na sina Daniel Padilla, Ian Veneracion, at Enrique Gil ang kasama ni Richard sa bago niyang serye.

Pero siyempre, quiet nga si Richard tungkol doon.

Ang drama nga ng action star ay ‘my lips are sealed’.

Siyempre, hahayaan niya na ang Star Creatives TV ang mag-announce ng tungkol doon.

Honestly, hindi rin namin tinatanong si Richard tungkol doon dahil alam naming bawal pa, pero siyempre, may mga nagkukuwento sa amin, ‘noh?!

May nagtsika nga sa amin na sobrang saya ni Daniel na magkakasama na naman sila sa isang proyekto. Sobrang naging close nga kasi ang dalawang aktor habang ginagawa nila ang ‘La Luna Sangre’.

Eh si Daniel, aminado rin na idol niya si Richard kaya excited din kami na magkasama sila sa bagong serye ng ABS-CBN Studios, ha!

Anyway, masaya nga ang bonding namin with the Gutierrez family dahil kasama rin namin si Eddie Gutierrez.

Panay nga ang tanong sa akin ni Tito Eddie kung saan daw ang next destination ko.

Sabi ko, gusto ko talagang pumunta sa Lourdes, France.

Anyway, lalong sumaya ang Mother’s Day celebration namin sa bahay ni Richard nang dumating ang mga anak niyang sina Zion, Kai.

Ang saya nga ni Tita Annabelle nang makita sina Zion, Kai.

‘Yun na!