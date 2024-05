Mananatiling top importer ng bigas sa mundo ang Pilipinas pagsapit ng 2025, ayon sa datos ng United States Department of Agriculture (USDA).

Sinabi sa report ng USDA na bunga ito ng patuloy na pagtaas ng consumption ng bigas ng Pilipinas pero bumaba naman ang produksyon sa unang tatlong buwan ng 2024.

Ngayong 2024, inaasahang aangkat ng bigas ang Pilipinas ng 4.1 milyong tonelada pero mas tataas pa umano ito sa susunod na taon.

“[T]he Philippines imports are forecast up to a record 4.2 million tons on continued growth in consumption. The Philippines is expected to again be the largest global rice importer,” ayon pa sa report.

Nakaapekto sa local production ng bansa ang matinding tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon. Dahil dito, dumami ang binibiling bigas sa Vietnam.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 2% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng taon dahil sa tagtuyot.

Sabi pa sa report ng USDA, ang paglaki ng consumption ng Pilipinas sa bigas ay bunga ng paglobo ng populasyon at pagsirit ng mga dayuhang turista.

Sa huling datos noong Mayo 2020, ang populasyon ng Pilipinas ay pumalo na sa 109.03 milyon. Mula Enero hanggang Abril 2024, higit sa 2 milyong turista na ang bumisita sa Pilipinas.