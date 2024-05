Nikola Jokic itinabla Nuggets kontra Wolves

IKINALAT ni Nikola Jokic sa fourth quarter ang 16 sa kanyang 35 points, inayudahan ni Aaron Gordon ng 27, at muling hiniya ng Denver Nuggets ang Minnesota Timberwolves 115-107 sa Game 4 ng West semis Linggo ng gabi (Lunes sa Pilipinas).

“It’s just like a laser-sharp focus and a surgical execution,” bida ni Gordon na 11 of 12 sa floor.

Sa third quarter, si Jamal Murray naman ang nangulit ng 12 points bago tumapos ng 19 para sa Nuggets.

Balik sa Denver ang Game 5 sa Miyerkoles (araw sa Manila).

Umiskor ng 44 si Anthony Edwards mula 16/25 shooting pero hindi nakakuha ng panalo ang Minnesota sa dalawang laro sa kanilang home floor. Nakaungos pa ang Wolves sa rebounding 42-31.

May 15 points si Mike Conley, 13 points at 12 rebounds kay Karl-Anthony Towns kahit 5 of 18 lang sa field. Naka-11 points, 14 rebounds si Rudy Gobert.

Habang halos perpektong naghuhulog ng baskets si Gordon, abala din siya sa pambubulabog kay Towns at minsan ay kay Edwards. Sa 3:39 mark ay nagmintis din si Gordon.

Combined 8 for 11 sa 3-point range sina Gordon, Justin Holiday, Christian Braun at Reggie Jackson para sa defending champions. Sila ang nagmaniobra ng 26-4 run mula dulo ng first quarter patawid ng second habang nakaupo si four-time Defensive Player of the Year Gobert.

“They are doing all the dirty, small things that nobody notices,” ani Jokic sa support cast. (Vladi Eduarte)