Mutya Orquia aminadong super kilig kay Beaver Magtalas

Aminado si Mutya Orquia na may mga bagay-bagay na ginagawa si Beaver Magtalas sa kanya na kinakikilig niya.

Mahilig daw kasi si Beaver sa mga pa-surprise, at ramdam mo raw talaga na nag-i-effort ito para magpasaya ng mga kaibigan niya.

Tulad nga raw nitong nakalipas na araw, na biglang-bigla, may eksena na naman si Beaver na pinakilig siya. At yes, super kilig daw siya sa gesture na `yon ni Beaver.

“Ay, last time kasi, off camera ito, na na-appreciate ko talaga ang ginawa niya.

“Huwag kang tumawa, para naman tayong nagpa-prank dito, eh. Hahahaha!

“Noong ano, nagbigay siya ng flowers,” sey ni Mutya.

“Actually, bad trip ako noong time na `yon. Online delivery po kasi `yon. Dapat po malaki `yung binili ko. Dumating sa akin, ibang version, ‘yung mas maliit.

“Sabi ko, ibibigay ko pa ba o hindi na?” singit muna ni Beaver.

“Random po kasi talaga `yon. Ang tagal na kasi naming magkasama, tapos bigla siyang umalis, then, binigay niya. Sabi ko, ‘Uy, ano `yan?’ Hahahaha!” sabi naman ni Mutya.

“I went to my room, to grab the flowers, kaya ‘yun,” sabi pa rin ni Beaver.

Eh, si Maxine Trinidad, kailan ba huling kinilig kay Beaver?

“Hahahahaha! Lagi kaming nagkikita, kasi promo po ng movie namin, ‘yung mga gesture niya po, like ‘Oh kumain ka na’ or ‘Okey ka lang ba?’ ‘yung mga ganun, nakakatuwa po talaga sa kanya,” sabi naman ni Maxine.

Anyway, ang bongga nga nang ginanap na red carpet premiere sa NE Pacific Mall, na talagang super dami ng mga tao, ha! Maaga pa lang ay dagsa na sila para manood ng pelikulang ‘When Magic Hurts’.

Bukod kasi sa premiere night, may mga naunang screening muna ang movie na mas maaga, kaya nakapanood na muna ang mga faney.

Eh, may ginawa pang program sa lobby ng mall, na saksakan din ng dami ng mga tao.

Siyempre, masayang-masaya ang mga magulang ni Beaver na sina Mr. Alvin and Filipina Magtalas, dahil sa bonggang suporta ng mga taga-Cabanatuan.

At sa super dami nga ng mga tao, hirap talaga kaming mag-cover, dahil siksikan talaga.

At bongga rin ang mga reaksyon nila sa loob mismo ng sinehan. Super palakpakan, tawanan, at matinding kilig ang naramdaman, ginawa nila, lalo na sa mga eksenang magdidikit na ang mga labi nina Beaver at Mutya, ha!

Well, nood na lang kayo sa May 22 sa mga sinehan, at sure ako na magagandahan din kayo sa location ng ‘When Magic Hurts’ na talagang nakakamangha, at gugustuhin mong puntahan.

Bongga! (Dondon Sermino)