SANA all! Hinangaan ng mga netizen ang kabutihang-loob ng isang homeowner dahil nagpagawa ito ng mga outdoor shelter para matuluyan ng mga pusang walang nag-aalaga at pagala-gala lang sa mga kalye.

Dahil dito ay nagkaroon ng ideya ang mga animal lover dahil sa pinagawang outdoor cat shelter na puwedeng silungan ng mga hayop na walang tirahan.

Excited na ibinahagi ng isang wood works maker ang proyekto ng isang hindi pinangalanan na homeowner sa Merville Park Subdivision sa Parañaque City.

Dahil napapansin nitong may mga ilang stray cat ang gumagala sa subdivision na naghahanap ng masisilungan, sinabi ng may-ari ng John Wood Works na kinausap siya ng homeowner at nagpagawa ng dalawang kubo para sa mga pusa na puwede nilang masilungan tuwing uulan o pag matindi ang init ng araw.

Dahil dito ay na-inspire din ang ibang cat lover na magpagawa ng ganito ring proyekto para sa mga hayop na walang tirahan.

“What a very beautiful idea”

“Salamat po sa malasakit sa mga stray..”

“Napakabuti n’yo po”

“Thank You po kay mam na nagpagawa, God bless you more and more”