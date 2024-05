Mga Pinoy sa Japan at Canada puwede nang gumamit ng GCash

Inanunsiyo ng nangungunang mobile wallet na GCash na available at maaari nang i-download ang nasabing application sa mga bansang Japan at Canada.

Ito’y makaraang aprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang paglulunsad at pagpapalawak ng serbisyo ng GCash Overseas sa labas ng bansa noong nakaraang taon.

Maaari nang i-download ang application sa naturang mga bansa at mag-register gamit ang kanilang mga international sim card at Philippine passport.

Ang GCash Overseas ay nagbibigay ng oportunidad at akses sa mga overseas user sa serbisyo ng application kagaya ng cash in, pagpapadala ng pera, at pagbabayad ng bills.

Matatandaang unang inanunsiyo ng kompanya na magiging available ang GCash application sa 16 pang mga bansa sa buong mundo.

Ayon kay GCash International General Manager Paul Albano, kinikilala ng kompanya ang pampinansyal na pangangailangan ng mahigit 13 milyong Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa.

“With GCash now available beyond the Philippines, we are responding to the needs of global Filipinos in these cashless digital economies, providing them with a safe, secure, and efficient fintech solution to send money back home,” sabi ni Albano.

Inaasahang magiging available ang GCash sa iba pang mga bansa partikular na sa United States, United Kingdom, Spain, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait, Italy, Germany, Qatar, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Australia, at United Arab Emirates (UAE).