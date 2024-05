Sinuportahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga plano at mga nakalinyang proyekto ng Philippine Air Force (PAF) para palakasin pa ang mga kagamitang pangdepensa ng bansa.

Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil matapos ang pagdalo ng Pangulo sa 2nd Quarter Command Conference sa Villamor Air Base, Pasay City nitong Lunes nang umaga.

Ayon Kay Garafil, inilatag ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa Pangulo ang mga programa at proyekto ng PAF na magpapalakas sa kanilang kakayahan partikular na sa kanilang mga kagamitan.

“The President was briefed on the recent activities, plans and proposed projects of the Philippine Air Force. The President gave his guidance and instructions on some of the proposed programs to further strengthen the PAF as it defends the country’s sovereignty, territory and development,” ani Garafil.

Kabilang sa mga programa at proyekto ng PAF ay ang patuloy na modernization at pagbili ng mga kagamitan para mas lalo pang mapalakas ang pagdepensa ng bansa laban sa mga umusubong na mga pagsubok. (Aileen Taliping)