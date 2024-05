Kinilig mga faney: Alden Richards hinalikan daw kamay ni Kathryn Bernardo

Hindi nasayang ang matagal na pag-aabang ng KathDen fans nitong Linggo dahil umapir sa Henry Lee Theater ng Ateneo De Manila University sina Alden Richards at Kathryn Bernardo.

Ito’y para personal na tanggapin ang kanilang awards bilang Box Office King and Queen mula sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation’s Box Office Entertainment Awards.

Mas maagang dumating si Alden sa venue, past 10:00pm ay spotted na ito sa event. Almost 11:00pm naman dumating si Kath. Akala nga ng fans ay hindi na makararating ang Asia’s Phenomenal Superstar. Pero hindi sila bumitaw at talagang naghintay.

May nag-abiso rin sa solid Kathryn fans na siguradong darating ang aktres sa binigay sa kanyang call time ng event organizer kaya naging kampante pa rin ang fans sa at hinintay ang pagdating ng kanilang mahal na reyna.

Hindi kasi ganun kalaki ang venue kaya marami rin fans ang hindi na na nakapasok at matiyaga na lang na naghintay sa labas para makita ang mga hinahangaang artista.

Nagmamadaling pumasok ng venue si Kath kaya hindi siya nagkaroon ng chance makipag-selfie at makipagchikahan sa mga supporters na hapon pa lang ay nakaabang na sa kanila ni Alden.

Pero bumawi ng bonggang-bongga ang Box Office Queen dahil bago ito sumakay sa van niya ay huminto talaga siya para pasalamatan ang supporters at para personal na tanggapin ang mga bulaklak at iba pang regalo mula sa bagong tatag na KathDen fan groups at solid Kathryn.

Thankful ang aktres sa fan groups na first time niyang na-meet. May pa-Happy Mother’s Day bouquet of flowers din ang mga supporter nila ni Alden kay Mommy Min Bernardo.

Samantala, overloaded ang kilig at ayudang natanggap ng KathDen fans nang alalayan at hawakan ni Alden ang kamay ni Kath habang bumababa sa stage para kunin ang trophy nito. Sa viral videos, kapansin-pansin din ang tila paghalik ng Kapuso actor sa kamay ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla nang hawakan niya ito at alalayan.

Hirit ng KathDen fans, ginawa raw Valentine’s Day ng mga bida ng ‘Hello, Love, Goodbye’ ang Mother’s Day. Kaloka.

Magkasunod na lumabas ng theater ang KathDen. Maging ang kani-kanilang mga sasakyan ay parang convoy na umalis ng Ateneo. Biro nga ng mga nag-iilusyong faney, baka raw sabay na magse-celebrate ang dalawa ng kanilang victory kaya sabay umalis sa event.

Trending ang KathDen nitong weekends hanggang Lunes. Bongga!

Congrats Kath and Alden!