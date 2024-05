Kim Molina, Jerald Napoles ayaw mag-away para magka-publicity

Aminado ang magdyowang Kim Molina at Jerald Napoles na binibiro sila ng ‘Seoulmeyt’ director nilang si Darryl Yap na kunwari ay mag-away sila, na problematic ang kanilang relasyon para may publicity sila.

Pero ayaw nina Kim, Jerald ng ganung gimik.

Pero hindi naman nila ikinakaila na may pagkakataon naman na nagkakaroon din sila ng problema sa kanilang relasyon, pero naaayos naman agad ‘yon.

Anyway, masaya sina Kim, Jerald na may bago na naman silang pelikula, ito ngang ‘Seoulmeyt’ na si Darryl pa ang kanilang direktor.

Sa rami ng proyekto nina Kim, Jerald na si Direk Darryl ang nag-handle sa kanila, ang bongga rin ng closeness nilang tatlo. Na talagang true friends nga sila.

At siyempre, noong eleksiyon, na-test din ang friendship nila.

Hindi naman maikakailang grabe ang naging suporta ni Direk Darryl sa kandidato ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. dahil BFF nga niya si Senator Imee Marcos.

Siyempre, si Kim naman, pro-Leni Robredo, ha!

So, hindi na nga sila nag-usap at kahit tapos na ang eleksiyon, may ‘gap’ pa rin sina Kim, Direk Darryl.

Pero siyempre, naayos din ‘yon at magkakasama pa sila ngayon sa ‘Seoulmeyt’ ng Viva Films.

And yes, kahit nagkaroon ng ‘something’ ang friendship nina Kim, Direk Darryl, in fairness, sa tuwing kausap naman namin ang controversial director, sobrang puri siya kay Kim.

Sey nga sa amin ni Direk Darryl, sina Kim, Jerald talaga ang bagay na bagay na bida sa ‘Seoulmeyt’, ha!

Super puri rin si Direk Darryl sa magdyowa.

Sabi nga, “all’s well that ends well,” ha!

Anyway, abangan na lang sa mga sinehan ang ‘Seoulmeyt’ ngayong May 29.

Bongga! (Jun Lalin)