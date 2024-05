KathNiel, LizQuen, JaDine bubuhayin sa ALLTV

Waging-wagi ang mga pasabog ngayong May 13 sa ALLTV!

Bonggang-bongga nga ang paandar nila, na bubuhayin talaga ang KathNiel, LizQuen, JaDine.

Imagine, magkakasunod na ipalalabas ngayong Lunes ang tatlong teleserye, na sisimulan ng ‘Pangako Sa ‘Yo (2015) nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na susundan din agad ng ‘Forevermore’ nina Liza Soberano, Enrique Gil, at siyempre ang ‘On The Wings of Love’ nina Nadine Lustre, James Reid.

Oh, di ba? Bongga agad ang bubungad sa bagong primetime block ng ALLTV na ‘All-Time Saya’. At isasama pa riyan ang ‘Minute To Win It’ at ‘TV Patrol’.

Maaari na ngang balikan ang pag-iibigan nina Angelo (Daniel) at Yna (Kathryn), mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00pm. Kabilang din sa programa sina Ian Veneracion bilang Eduardo at sina Jodi Sta. Maria at Angelica Panganiban sa papel ng magkalaban nang dahil sa pag-ibig na sina Amor at Claudia.

Siguradong matutuwa rin ang mga ‘Forevermore’ fans na saksihan muli ang pagmamahalan nina Xander (Enrique), isang anak ng hotel magnate, at Agnes (Liza), dalagang anak ng isang strawberry farmer. Mapapanood ang hit teleserye na kinunan pa sa Sitio La Presa sa Baguio tuwing 8:45pm.

At siyempre, ang magandang kuwento ng pag-ibig ang matutunghayan pagsapit ng 9:30pm sa ‘On The Wings of Love’ tampok sina Leah (Nadine) at Clark (James) na mapipilitang magpakasal sa Amerika.

Magsisimula ang saya sa ALLTV primetime tuwing 5:45pm tampok ang simulcast ng game show na ‘Minute To Win It: Replay’ ni Luis Manzano na kasabay ring napapanood sa Kapamilya Channel.

Muli kayang mabuhay ang init ng pakiramdam ng mga KathNiel, LizQuen, JaDine Faney? Abangan!