Jose Trevino, Yankees tinuhog Tampa Bay Rays

INILISTA ni Jose Trevino ang dalawa sa limang homers ng New York, bumato ng six scoreless innings si Luis Gil at naipreserba ng Yankees ang 10-6 win kontra Tampa Bay Rays nitong Linggo (Lunes sa Maynila).

Halos mapakawalan ng Yanks ang six-run lead pero naka-recover.

Pagkatapos ng two-run shot sa third inning, nagdagdag ng solo-drive si Trevino sa eighth para sa 10-5 lead. Naunang pinalipad ni Gleyber Torres ang three-run homer niya sa kaagahan ng inning.

Kinubra din ni Aaron Judge ang 10th homer niya sa season, pinitik ni Jahmai Jones ang una niyang major league homer para sa New York.

Sinindihan ng one-out grand slam ni Jose Siri mula kay reliever Caleb Ferguson ang five-run seventh ng Tampa Bay na naglapit sa Rays sa isa.

Pinalitan ni Nick Burdi si Ferguson habang lamang ang Yankees 6-4, pinuno ang bases sa dalawang walks at nakatama pa ng batter.

Pumasok si Luke Weaver at tinamaan din sa helmet si Isaac Paredes para sa isang run ng Rays bago niya ni-retire sina Richie Palacios at Amed Rosario. (Vladi Eduarte)