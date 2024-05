Nagkainitan sina Senador Jinggoy Estrada at dating anti-drug agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa tinaguriang “PDEA leaks”.

Nagsimula ito nang magprisenta si Morales sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, ng CCTV footage na may kinalaman sa leaked document umano ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Maricel Soriano at iba pa sa paggamit ng ilegal na droga.

Kinuwestiyon ni Estrada ang katotohanan ng nilalaman ng video lalo pa at napakaraming criminal record umano ni Morales.

“Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? Knowing this person has a lot of criminal records,” diin ni Estrada sa komite.

Tila naiis naman si Morales sa sinabing iyon ng senador at sumagot ng, “Your honor, ay parang hindi naman po maganda ‘yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusgahan eh ako’y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman.”

“Hindi kagaya po ang ating butihing senador eh na-convict na po; ay ‘wag naman po ganu’n,” dagdag pa niya, patungkol sa conviction ng senador sa kasong bribery sa Sandiganbayan.

Buwelta naman ni Estrada, “Alam mo Mr. Morales huwag mo pakikialaman ‘yung kaso ko. Problema ko ‘yun. ‘Yung kaso mo ang ayusin mo, ha?”

Sa puntong iyon, namagitan ang committee chairman at pinaalalahan si Morales na igalang si Estrada bilang halal na senador. (Dindo Matining)