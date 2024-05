Jema Galanza, Creamline ‘gutom’ pa sa kampeonato

SULIT ang lahat ng pinagdaanang pagod, pawis, sakripisyo at mga luha nina Jema Galanza at ng buong Creamline Cool Smashers makaraang tagumpay na maidepensa ang kanilang korona sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Linggo ng gabi, laban sa sister-team na Choco Mucho Flying Titans sa umaapaw na Smart Araneta Coliseum.

Umahon ang Creamline mula sa isang set na pagkakaiwan bago inukit ang 20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-11 tungo sa pangwalong korona sa PVL.

Pinamunuan ni Jessica Margaret o Jema ang maigting na pagtatapos sa walang humpay na opensa ng Creamline nang ilabas ng Cool Smashers ang apoy sa puso sa harap ng 23,162 manonood na sumugod sa Big Dome.

“We will extend it,” sabi lamang ni Galanza sa mga nanood matapos tanungin sa posibilidad na madagdagan pa ng t titulo ang Creamline sa kanilang koleksiyon. “We will win a ninth, a 10th and an 11th (title).”

Aminado din si Galanza na ang titulo ang pinakamahirap sa napanalunan ng Creamline, dahil ang squad ay natalo sa mga pangunahing koponan sa liga at nakipaglaban sa mga injury ng players at naglaro muna sa labas ng bansa.

“Nakita ko lang sa mata ng mga teammates ko na gusto talaga nila ng ganito,” sabi ni Galanza. “Maraming [negative] na nangyari sa amin this season. At ngayong may pagkakataon na kami manalo (isa pang titulo), kinuha na namin.”

Nagtapos si Galanza na may 20 attack points laban kay Sisi Rondina, na ipinakita ng kanyang Flying Titans na karapat-dapat silang maglaro sa pinakamahusay na tatlong serye.

Nagtapos si Rondina na may 31 puntos na binuo sa 28 na pag-atake.

Nakamit naman ng Petro Gazz Angels ang ikatlong puwesto bunga ng mas mataas na points ratio na 1.126 kumpara sa Chery Tiggo Crossovers na 0.888 kahit tabla sila sa sariling best-of-three series 1-1. (Lito Oredo)