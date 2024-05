Hiniling ni House Committee on Dangerous Drugs chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ibasura na ang Executive Order na nagbibigay ng kapangyarihan sa Bureau of Immigration (BI) na i-convert ang tourist visa sa student visa.

Ayon kay Barbers ang EO 285 na inilabas noong panahon ni dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada ay maaaring maabuso.

“In today’s setting, this particular power by the BI can be abused. This arbitrary power to convert visas is the worst legalized scheme that can be used by unscrupulous personnel for monetary gain,” sabi ni Barbers.

“The 16,200 student visas that the BI granted to Chinese nationals in 2023 is simply unacceptable. Never mind if other countries grant more, we should never use that as our yardstick given our tense relationship with China,” dagdag pa nito.

Naniniwala si Barbers na ang Department of Foreign Affairs (DFA) lamang dapat ang magbigay ng visa sa mga dayuhang nais na pumunta sa bansa.

“It alone possesses the expertise to determine whether the applicants are eligible or not,” dagdag pa ng kongresista.

Sa ilalim ng EO 285, itinayo ang isang inter-agency committee on foreign students. Ang Commission on Higher Education ang tumatayong chair ng komite at miyembro naman ang DFA, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency at Department of Education. (Billy Begas)