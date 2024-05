Daniel Padilla tututok sa trabaho, ‘di sa babae

Isang malapit sa mag-inang Karla Estrada at Daniel Padilla ang tinanong namin kung may bago na bang babae sa buhay ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo?

“Wala!” ang mabilis na sagot nito sa amin.

Mas tututok nga raw si Daniel sa trabaho.

Busy rin daw kasi ang panganay na anak ni Karla sa mga negosyo at malapit na rin itong magsimulang mag-taping para sa bagong serye ng ABS-CBN Studios kung saan makakasama nito sina Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Enrique Gil.

Sabi pa ng source namin, panay na ang meeting ni Daniel sa mga taga-Star Creatives TV na mamamahala sa new serye nila nina Richard, Ian, Enrique.

Dini-discuss na nga raw kay Daniel kung ano ang mangyayari sa new show nila.

Mukhang excited daw si Daniel sa bagong proyekto.

Ang bongga rin daw kasi ng istorya at cast, ha!

May nakapagbulong na sa amin kung sino-sino pa ang ibang mga kasama sa nasabing serye, pero bawal pa ngang sabihin at baka may mabago pa.

Sobrang laki nga raw ng budget ng seryeng ‘yon.

Anyway, mukhang hindi nga talaga nagmamadali si Daniel na pumasok sa isang bagong relasyon.

Busy nga rin kasi siya sa mga bagong negosyo.

So ‘yung mga pilit na inili-link kay D