Coco Martin pinag-iisipang sumali uli sa MMFF

Isa sa mga artistang maagang dumating sa Box Office Entertainment Awards 2024 sa Henry Lee Irwin Theater ay si Coco Martin.

All smiles si Coco habang naglalakad papasok ng theater at hindi rin ito tumanggi sa fans na gustong magpa-picture sa kanya.

Si Coco kasi ang personal na kumuha ng Most Popular Television Program- Primetime Drama award para sa kanyang hit primetime program na ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

“Napakaimportante nito, ‘yung isang daan para magtulong-tulong ang lahat ng mga taga-industriya para masabi nating buhay ang industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas,” pahayag niya nang makapanayam ng entertainment press after niyang kumuha ng award.

Dagdag pa niya, “Kaya kailangan talaga ‘pag may ganitong okasyon uma-attend para maparamdam sa mga tao.”

Natutuwa rin daw siya sa tagumpay ng pelikulang ‘Rewind’ at gayundin ng Metro Manila Film Festival 2023 at ayon sa kanya ay balak daw niyang sumali pero may inaayos pa raw siyang ibang proyekto.

Exciting! (Byx Almacen)