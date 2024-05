Claudine Barretto ‘di naniniwalang papasok sa politika si Greta

Ang sipag-sipag ni Claudine Barretto ngayon! Grabe ang sunod-sunod na proyekto niya sa pelikula.

Like nitong Linggo, nasa NE Pacific Mall, Cabanatuan siya para sa red carpet premiere ng pelikulang ‘When Magic Hurts’ na kung saan ay gumanap nga siyang ina ng isa sa mga bida (ang anak din niyang si Aryanna Barretto ang gumanap na anak niya bilang batang si Mutya Orquia).

Sabi nga ni Claudine, may tatlo pa siyang pelikula na dapat abangan. At siyempre, may gagawin din siyang teleserye na pinag-uusapan na sa ngayon.

At sa maiksing chikahan kay Claudine, bago ginanap ang ‘When Magic Hurts’ premiere night, inusisa nga siya tungkol sa balitang tatakbo ang ate niyang si Gretchen Barretto sa kongreso, sa 2025.

“Wala akong alam… Wala akong alam…

“Walang sinasabi sa akin.”

Pero, nag-uusap pa rin naman sila ng Ate Greta niya, di ba?

“Oo naman. Pero, wala akong alam…,” sabi pa rin ni Claudine.

Pero, sa pagkakakilala ba niya kay Gretchen, sa tingin ba niya ay papasukin nito ang politika?

“Sa tingin ko, hindi!

“I don’t think so. I don’t think so.

“Ako to, ha! Pero kasi… by now siguro may mga sinasabi na ano… pero wala, eh,” sey ni Claudine.

Pero siyempre, bilang malapit na kapatid, suportado rin niya si Gretchen, if ever gustuhin nitong pumasok sa politika.

“Of course naman! Puwede ba namang hindi?” saad ni Claudine.

Eh, siya ba, may planong tumakbo ulit sa 2025? Tumakbo siya bilang konsehal sa Olongapo City noong 2022, pero hindi siya pinalad.

“Wala! Wala. Okey na `yon. Hindi siya talaga para sa akin,” sabi ni Claudine.

Anyway, bongga pa rin talaga ang magic ni Claudine sa mga fans, dahil malakas na sigawan, palakpakan, ang binigay sa kanya ng mga taga-Cabanatuan, ha!

Ang dami-rami talagang gustong lumapit sa kanya para magpa-selfie. At very accommodating talaga si Claudine, na hanggang kaya niyang pagbigyan lahat ng mga faney na gustong maka-selfie siya, ginagawa niya.

Bongga! (Dondon Sermino)