Magpapatuloy pa rin ang civilian mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS) kahit pa may malaking puwersa diumano ng Chinese vessel sa Scarborough Shoal.

“We will sail with determination, not provocation, to civilianize the region and safeguard our territorial integrity,” ayon kay Rafaela David, co-convenor ng Atin Ito coalition.

Nakatakda ang “peaceful” civilian mission mula May 14 hanggang May 17.

Iginiit ni David na ito ay lehitimong aktibidad para sa karapatan ng mga Pilipino at soberanya ng bansa alinsunod sa international law.

“The reported heavy presence of Chinese marine vessels in Bajo de Masinloc is lamentable, but not surprising. It only under-scores the urgency of civilianizing the area in response to China’s militarization,” wika ni David.

Unang isiniwalat ni dating US Air Force official at former defense attaché Ray Powell na magpapadala ng malaking puwersa ang China sa Scarborough Shoal para pigilan ang civilian mission.

Ito aniya ang nakikita niyang “largest blockade” sa Scarborough Shoal.

Tinawag naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the WPS Commodore Jay Tarriela ang pahayag ni Powell na “safe forecast” at siniguro rin ang kaligtasan ng mga makikilahok sa civilian mission. (Natalia Antonio)