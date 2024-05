Kinalampag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga local government unit (LGU) para ihanda ang hazard mapping o pagtukoy sa mga lugar na madalas tamaan ng baha at landslide dahil sa inaasahang pagdating na ng La Niña phenomenon.

Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at task Force El Niño Spokesperson Joey Villarama, kung ano ang ginawang paghahanda ng mga LGU sa El Niño phenomenon ay dapat ganito rin ang gagawing pagtugon sa La Niña na inaasahang mararamdaman simula sa Hunyo o Hulyo.

Sa ipinatawag na sectoral meeting ng Pangulo sa Malacañang ay inalam nito sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Environment and Natural Resources (DENR) at National Irrigation Admi-nistration (NIA) kung ano na ang mga ginagawang hakbang para paghandaan ang La Niña.

Bilang tugon ng tatlong ahensiya, ini-report sa Presidente ang ginagawang pagsasaayos sa flood control projects at mga dam ng NIA, desilting at dredging ng mga ilog upang hindi umapaw ang tubig ulan at mapunta sa mga kabahayan.

Sinabi ni Villarama na napag-usapan din ang pagtatayo ng maraming impounding facilities o catchment systems para saluhin ang sobrang tubig ulan na dala ng La Niña at gagamitin ang mga maimbak na tubig sa mga panahong kakaunti ang ulan tulad ng summer. “Sa sectoral meeting nag-ulat ang mga ahensiyang nabanggit sa pagsasaayos ng flood control projects bilang paghahanda sa La Niña. Kabilang din dito ang pag-activate o magiging online ang mga dam through NIA,” ani Villarama.

Sinabi ng opisyal na ilang linggo na lamang ay magta-transition na ang panahon sa La Niña kaya dapat ay maging alerto at listo ang publiko dahil aasahang bubuhos na ang mga matitinding pag-ulan. (Aileen Taliping)