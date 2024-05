Barbie Forteza game mag-host ng ‘It’s Showtime’

Nagwagi si Barbie Forteza bilang Primetime Drama Actress of the Year sa Box Office Entertainment Awards 2024.

Ginanap ang nasabing award nitong Linggo ng gabi, May 12, sa Henry Lee Irwin Theater sa may Ateneo de Manila University sa may Quezon City.

Ang award ay para sa kanyang pagganap bilang Klay sa hit teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’.

Tuwang-tuwa nga si Barbie dahil kahit mahigit isang taon na rin after magtapos ang nasabing Kapuso teleserye ay nakakatanggap pa rin sila ng recognitions.

“Napaka-importante nito para sa akin and ito’y magiging isang inspirasyon para mas galingan ko pa at mas pagbutihin pa natin ang ating trabaho,” sey ni Barbie nang makapanayam siya ng entertainment press after niyang tanggapin ang award.

Samantala, sumabak bilang guest co-host nitong Sabado (May 11), sa ‘It’s Showtime’ si Barbie.

Tuwang-tuwa nga ang Madlang People, tawag sa viewers ng Kapamilya noontime show, nang mapanood nila sa unang pagkakataon na mag-host si Barbie ng nasabing programa.

Dahil nga sa pagiging energetic ni Barbie sa mga naunang guesting niya ay siya ang Kapuso star na most requested ng Madlang Peole na maging host ng ‘It’s Showtime’ kaya tinanong namin siya tungkol dito.

“Nakakatuwa kasi actually after nung guesting ko yesterday ay tinanong nila ako agad kung kailan ang next free day ko,” sey ni Barbie.

Dagdag pa niya, “Talagang gusto nila akong bumalik. So, sobrang nakakataba ng puso kasi sa totoo lang fan talaga ako ng show so para magustuhan din nila ako ay sobrang nakaka-overwhelm.”

Sa ngayon nga ay busy si Barbie sa taping ng upcoming teleserye na ‘Pulang Araw’ pero pangako niya na kapag libre siya ay didiretso siya sa ‘It’s Showtime’ studio.

Bonggels!