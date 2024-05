Assunta de Rossi ayaw pang gumawa ng serye

Sa tuwing nakakatsikahan ng entertainment press si Assunta de Rossi ay talaga namang kinukulit siya kung kailan ba siya babalik sa paggawa ng teleserye?

Sa October 23 kasi ay mag-aapat na taon na ang anak niyang si Fiore Ledesma.

‘Miracle Baby’ nga ang tawag kay Fiore dahil matagal na ring gustong magkaroon ni Assunta at ng mister niyang si Jules Ledesma ng anak at nagpa-IVF (In Vitro Fertilization) pa nga ang aktres, pero hindi naging posible iyon.

Eh noong February 2020 ay bigla ngang nabuntis si Assunta at natural way pa nga kaya tinawag na ‘Miracle Baby’ nga si Fiore.

Pero kahit almost 4 years old na si Fiore at naiiwan-iwan na ito ni Assunta ay hindi pa raw talaga handang gumawa ng serye o pelikula ang aktres.

Hindi naman daw dahil binabawalan siya ni Jules, pero gusto raw kasi ni Assunta na ma-enjoy ang paglaki ni Fiore.

“Who knows baka soon. Pero hindi pa muna ngayon kahit puwede nang iwan si Fiore. Siguro simpleng TV guesting baka puwede na. Pero huwag muna regular show o movie,” tsika ni Assunta.

Masaya naman si Assunta na sobra niyang nae-enjoy ang anak na si Fiore.

“Hindi ko naman tuluyang iniiwan ang showbiz. Hindi ko naman magagawa ‘yon. Pero in the future, puwede naman akong mag-serye o pelikula,” tsika pa ni Assunta.

Well, ang maganda, marami pa rin ang naghihintay sa pagbabalik ni Assunta sa pag-arte, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)