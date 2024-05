Anthony isasali? Maris Racal may new serye agad

Ang bongga ni Maris Racal! May isang taga-ABS-CBN Studios kasi ang nagtsika na may new show na raw siya.

Isang big serye ‘yon na nakakabigla ang casting.

Alam na nga raw ni Maris ang tungkol sa bago niyang proyekto at sobra raw ang excitement ng singer-actress, ha!

So, kasama ba si Anthony Jennings sa new serye ni Maris?

“Not sure yet. Actually gusto siyang isama ng ABS-CBN management sa serye na iyon, pero pinag-uusapang mabuti,” tsika ng source namin.

Gusto raw kasi ng ABS-CBN Studios na after ng ‘Can’t Buy Me Love’ na bigyan agad-agad ng follow-up show ang love team nina Maris, Anthony.

Marami nga naman ang kilig na kilig sa tambalan ng MaThon, ‘noh?!

So abangan na lang kung matutuloy ba si Anthony sa new serye na kasama si Maris, ha! (Jun Lalin)